Et pour Strasbourg, épopée hourra ?

Alors que Strasbourg poursuit sa route en Ligue Conférence jusque-là dans un relatif anonymat, l’aventure des Alsaciens est sur le point de prendre un nouveau tournant face à Mayence en cas de qualification pour la suite de la compétition. Une occasion unique également de marquer l’histoire du football français.

Souviens-toi… l’été 2017, après sept ans de galères où le Racing Club de Strasbourg était tombé dans les tréfonds des divisions françaises, les Alsaciens faisaient leur retour dans l’élite du football hexagonal pour ne plus le quitter. Huit ans après ce retour en Ligue 1, Strasbourg a donc retrouvé les soirées européennes, avec un menu Ligue Conférence. Histoire de s’ouvrir l’appétit. Le périple a débuté dès le mois d’août en barrage face à Brøndby et a mené Diego Moreira et ses coéquipiers du Danemark en Allemagne, en passant par l’Écosse. Rider le continent est un honneur, forcément, mais tout ça manque quand même d’un peu de ferveur jusqu’à présent.

Un parcours passé sous les radars

Malgré la première place acquise au terme de la phase de ligue, un statut d’invaincu en huit matchs et une qualification face aux Croates de Rijeka en huitièmes de finale, le parcours des Strasbourgeois n’a pas encore ce parfum d’épopée au sens homérique du terme. Des adversaires de même calibre, des victoires plus ou moins à l’arraché, dont seule celle face à un Crystal Palace (2-1) balbutiant son football cette saison pourrait être le mythe fondateur. Mais tout est sur le point de changer, au moment où le dernier club français du jeudi soir se présente face à Mayence, tombeur du Sigma Olomuc au tour précédent et solide 9 e de Bundesliga. La promesse également de deux soirées aux allures d’un presque derby, puisque seulement 182 kilomètres séparent les deux villes.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com