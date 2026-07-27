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Et le plus beau but de la Coupe du monde 2026 est...
information fournie par So Foot 27/07/2026 à 18:06
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Et le plus beau but de la Coupe du monde 2026 est...

Et le plus beau but de la Coupe du monde 2026 est...

Le Cap-Vert n’est pas reparti du Mondial les mains vides. Éliminés par l’Argentine au terme d’un seizième de finale complètement fou (3-2, après prolongation), les Requins bleus peuvent désormais se consoler avec le prix du plus beau but de la compétition. Les supporters ont choisi la réalisation de Sidny Lopes Cabral face à l’ Albiceleste .

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MJ pour SOFOOT.com

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