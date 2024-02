"Et comment ! Oui j'irai" : Emmanuel Macron assure qu'il se baignera dans la Seine... mais ne dit pas quand

Depuis 2016, l'État et les collectivités locales franciliennes ont investi environ 1,4 milliard d'euros pour rendre baignables la Seine et la Marne.

Emmanuel Macron à Saint-Denis, le 29 février 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Après Jacques Chirac et Anne Hidalgo, Emmanuel Macron a lui aussi promis jeudi 29 février qu'il se baignerait dans la Seine, une possibilité qui sera offerte aux Franciliens à l'été 2025 et constituera "un héritage important" des Jeux olympiques.

"Et comment ! Oui j'irai", a répondu aux journalistes Emmanuel Macron. "Mais je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là" , a-t-il plaisanté à l'occasion de l'inauguration du Village olympique des Jeux de Paris. Les Jeux olympiques doivent inaugurer les retrouvailles de la nage avec la Seine : les épreuves de triathlon et de nage en eau libre partiront du pont Alexandre-III qui relie le Grand Palais aux Invalides.

La Seine et la Marne baignables

La maire de Paris Anne Hidalgo avait indiqué début janvier qu'elle se baignerait dans la Seine en juillet, juste avant les JO et un an avant l'ouverture de trois espaces de baignade dans le fleuve à Paris : Bercy, Grenelle et entre l'île Saint-Louis et le Marais.

"Pour les Franciliens, on aura fleuve et Marne qui auront changé là aussi de visage et d'usage", s'est réjoui le chef de l'Etat, en évoquant "les héritages importants" laissés par les JO en matière d'aménagements. "Pour la Seine et la Marne, il y a eu un investissement extraordinaire qui a été fait" , s'est-il félicité.

Depuis 2016, l'État et les collectivités locales franciliennes ont investi environ 1,4 milliard d'euros pour rendre baignables la Seine et la Marne, son principal affluent.