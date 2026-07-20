Et à la fin c’est l’Espagne et le foot qui gagnent

Et à la fin c’est l’Espagne et le foot qui gagnent

Dans une finale cadenassée à triple tour et rendue irrespirable par l’agressivité argentine, c’est l’Espagne qui décroche sa deuxième étoile mondiale grâce à un but de Ferran Torres en prolongation. Avec 20 tirs à 2, et à 11 contre 10, c’est la moindre des choses.

Espagne 1-0 (AP) Argentine

But : Ferran Torres (106 e ) pour la Roja

Expulsion : Enzo Fernández (90 e +3) pour l’Albiceleste …

Par Jérémie Baron, au MetLife Stadium (East Rutherford) pour SOFOOT.com