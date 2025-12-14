Estudiantes sacré champion d'Argentine grâce à un ancien joueur de Ligue 1

Le guide Carrillo.

15 ans après son dernier titre de champion, Estudiantes de la Plata a retrouvé les sommets en remportant le tournoi de Clôture du championnat argentin . Un succès qui s’est joué aux tirs au but face au Racing (1-1, 5-4 TAB). Et si le gardien uruguayen Fernando Muslera – oui, oui, il joue encore au football – a été le héros de cette séance, l’autre héros de la soirée se nomme Guido Carrillo . L’ancien attaquant de l’AS Monaco, revenu dans son club formateur en 2023, a arraché la prolongation en égalisant au bout du temps additionnel.…

SO pour SOFOOT.com