Estêvão rejoint un club très fermé
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 09:06

Interdit aux plus de 19 ans.

Chelsea a claqué un 3-0 au Barça , et au milieu de tout ça, Estêvão, 18 piges, titulaire trois fois en Ligue des champions… Trois buts. C’est simple, seuls Mbappé (18 ans lui aussi à l’époque) et Haaland (19) avaient coché ces cases-là avant lui. La porte du club des phénomènes ne s’ouvre pas souvent, mais visiblement il avait le digicode.…

MH pour SOFOOT.com

