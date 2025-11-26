Estêvão rejoint un club très fermé
Interdit aux plus de 19 ans.
Chelsea a claqué un 3-0 au Barça , et au milieu de tout ça, Estêvão, 18 piges, titulaire trois fois en Ligue des champions… Trois buts. C’est simple, seuls Mbappé (18 ans lui aussi à l’époque) et Haaland (19) avaient coché ces cases-là avant lui. La porte du club des phénomènes ne s’ouvre pas souvent, mais visiblement il avait le digicode.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer