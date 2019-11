Au début des années 1990, les mauvaises herbes ont envahi les jeux de la place du Bestiaire, au c?ur de la cité de La Noé à Chanteloup. L'utopie de l'architecte Émile Aillaud semble bien loin. Des barres sont entièrement vidées et promises à démolition. Les enfants ont grandi, et s'ennuient. Ce qui n'était que des règlements de comptes entre bandes rivales ? Chanteloup contre Achères ou Mantes-la-Jolie ? vire à l'émeute en février 1990. Les journaux s'interrogent : « Est-ce Chanteloup-les-Vignes ou Chicago-en-Yvelines ? »Même des ados de 15 ans, à l'allure sage, en veste de survêtement colorée et écharpe écossaise, semblent prêts à en découdre. Les forces de l'ordre sont dépassées. « Cardo, vous pouvez descendre ? » demande le commissaire quasiment chaque nuit au maire de la ville, repérable à son écharpe blanche (choisie pour se rendre « visible dans le noir »). L'édile sait parler aux jeunes, mais il a besoin de relais sur le terrain. En 1992, il crée les « messagers » : des médiateurs avant l'heure. On les surnomme « les casques bleus des cités ».« À l'époque, c'étaient de vraies émeutes avec trois cents personnes ! »Mouna, l'un des premiers « messagers » et figurant dans La Haine, se souvient de l'ambiance de l'époque. « Vous ne seriez pas restés cinq minutes ici sans vous faire dépouiller ! » nous explique l'homme de 52 ans en qamis, devant le pôle action sociale de...