Espagne: un proche du ministre des Transports prend la tête de la compagnie ferroviaire Renfe

Achat de billets Renfe en gare Principe Pio à Madrid ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le gouvernement espagnol a approuvé mardi la nomination d'Alvaro Fernández Heredia, jusqu'alors secrétaire général chargé de la Mobilité soutenable auprès du ministre des Transports Oscar Puente, au poste de président de la compagnie ferroviaire publique Renfe.

M. Fernández Heredia succède à Raúl Blanco, qui a présenté sa démission pour "motifs personnels" en début d'année.

Ingénieur et docteur en infrastructures des transports, Alvaro Fernández Heredia a successivement été enseignant à l'université, chercheur, directeur de la régie des transports madrilènes durant quatre ans, et directeur du réseau d'autobus de Valladolid (nord) pendant quatre ans également, rappelle le ministère des Transports dans un communiqué.

"Je tiens à remercier le Ministre des Transports (...) pour la confiance qu'il m'a accordée. Je prends la présidence de @Renfe avec tout l'engagement nécessaire pour être à la hauteur des attentes des voyageurs et de ses travailleurs", a réagi sur X le nouveau président de la compagnie ferroviaire.

Sa nomination survient le jour même où Ouigo Espagne, filiale de SNCF Voyageurs, a annoncé l'ouverture de deux nouvelles lignes, entre Madrid et Séville d'une part, et Madrid et Malaga d'autre part.

L'arrivée de Ouigo en Espagne en 2021 avait marqué le début de la libéralisation du transport ferroviaire dans le pays et mis fin au monopole de la Renfe. Il a été suivi par le lancement fin 2022 d'un troisième opérateur ferroviaire, le groupe Iryo, propriété de Trenitalia.

Le prédécesseur d'Alvaro Fernández Heredia, Raúl Blanco avait justement formulé le souhait de faire de la Renfe "un opérateur de référence sur l'ensemble du territoire français", un objectif que la compagnie peine à atteindre, malgré l'ouverture des lignes Barcelone-Lyon et Madrid-Marseille en juillet 2023.

Un autre de ses défis sera d'améliorer le service ferroviaire des trains de banlieue, un secteur dans lequel les incidents et les problèmes de fiabilité ont souvent été pointés du doigt ces dernières années.

La branche voyageurs du groupe, Renfe Viajeros, a enregistré une perte de 43,6 millions d'euros en 2024, en amélioration toutefois par rapport à 2023 (65 millions d'euros de pertes). Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de Renfe Viajeros a quant à lui atteint 338 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 17% par rapport à 2023 (289 millions).