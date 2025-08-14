Espagne-Un 2e pompier volontaire trouve la mort dans les violents feux de forêt

Un deuxième pompier volontaire est décédé des suites des graves brûlures qu'il a subies en combattant un violent feu de forêt dans la province du Leon, dans le Nord-Ouest de l'Espagne, a annoncé jeudi un responsable du gouvernement espagnol, alors que le pays lutte toujours contre plusieurs brasiers en activité.

"Nous pleurons aujourd'hui la mort d'un autre membre de l'équipe qui lutte contre les feux en Leon", a déclaré Nicanor Sen, représentant du gouvernement national de Castille et Leon, la plus grande région d'Espagne, dans un message posté sur X.

Selon les médias locaux, le corps de la victime, âgée de 37 ans, a été bûlé à 85% après que le pompier s'est retrouvé piégé avec un autre pompier volontaire entre deux murs de flammes près de la ville de Nogarejas. Les deux hommes tentaient de débroussailler la végétation pour créer un corridor et entraver la progression des flammes.

Avec son collègue de 35 ans, qui a succombé à ses blessures mardi, et une autre victime lundi dans la périphérie de Madrid, le bilan des feux de forêt en Espagne depuis le début de l'année s'alourdit maintenant à six morts.

Près de deux dizaines d'incendies actifs continuaient de faire rage jeudi à travers le pays, alimentés par de forts vents et des températures caniculaires. Environ 9.500 personnes ont dû être évacuées de leur domicile et plusieurs centaines ont été confinées chez elles sur ordre des autorités.

Au moins 14 routes ont été coupées, selon l'autorité de la circulation DGT, et la circulation des trains entre Madrid et la Galice, dans l'extrême Nord-Ouest de l'Espagne, reste suspendue, selon l'opérateur ferroviaire Adif.

Face à l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement espagnol a appelé ses partenaires européens à l'aide.

"L'Espagne a fait appel à la solidarité européenne grâce au mécanisme de protection civile de l'Union", a dit le ministre français de l'intérieur Bruno Retailleau sur X. "La France a répondu favorablement à cette demande. Dès ce matin, deux Canadairs et un avion de coordination décolleront de la base de sécurité civile de Nimes pour se mettre à disposition des autorités espagnoles. La mission est prévue pour durer deux jours."

Les flammes ont dévasté près de 440.000 hectares dans la zone euro depuis le début de l'année, deux fois plus que chaque année à la même période depuis 2006, selon le centre de recherche européen "EU Science Hub".

Les scientifiques estiment que le changement climatique exacerbe le risque de feux de forêt dans la région méditerranéenne où les épisodes de chaleur et de sécheresse extrême se multiplient.

En Espagne, des précipitations record au printemps après une sécheresse prolongée ont accéléré la croissance de la végétation, notamment de sous-bois très inflammables par été sec.

(Rédigé par David Latona; version française Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)