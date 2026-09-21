Espagne-Sanchez estime que le secteur de l'IA ne peut pas s'autoréguler

L'intelligence artificielle (IA) ne peut pas être autorégulée par ceux qui contrôlent cette technologie, a déclaré lundi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d'un événement consacré à la réglementation de l'IA.

Les gouvernements du monde entier se livrent à une course effrénée pour établir des limites en matière d'IA, alors que les inquiétudes s'intensifient concernant la vie privée, la discrimination, les pertes d'emplois, la désinformation et la concentration de la puissance de calcul entre les mains d'une poignée de géants de la technologie.

S'exprimant à Madrid, Pedro Sanchez, critique virulent des "oligarques de la tech", a déclaré que son gouvernement renforcerait ses mesures défensives en matière de cybersécurité pour faire face à ce qu'il a qualifié de modèles d'IA de pointe "agressifs".

Il a présenté une feuille de route de 12 mois visant à favoriser un déploiement responsable et la croissance économique. Ce plan comprend un projet de "gigafactory" dédiée à l’IA, ainsi que de nouveaux modèles développés en collaboration avec le Centre de supercalcul de Barcelone pour des applications dans les domaines du climat, de la santé et de l’énergie.

Le Premier ministre espagnol a déclaré que les centres de données devaient respecter des normes environnementales et énergétiques élevées, tout en protégeant l’autonomie des données et en bénéficiant aux communautés locales.

"Nous devons développer cette technologie non pas à l’insu des citoyens (...) mais de manière à ce que les gens y voient une opportunité plutôt qu’un outil destiné à épuiser leurs ressources déjà limitées", a-t-il ajouté.

Les propos de Pedro Sanchez interviennent quelques jours après que les dirigeants des principaux laboratoires américains spécialisés dans l’IA ont appelé à un ralentissement du développement de cette technologie, avertissant qu’elle pourrait bientôt s’améliorer d’elle-même et échapper au contrôle humain.

(Victoria Waldersee; avec la contribution de Benjamín Mejías Valencia; Rédigé par David Latona; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)