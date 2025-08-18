Espagne-Les incendies s'étendent aux pics d'Europe, le chemin de Compostelle coupé

Les feux de forêt qui font rage en Espagne se sont étendus aux pentes sud du massif montagneux des Pics d'Europe lundi et les autorités ont fermé une partie du chemin de randonnée du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L'Europe du Sud est confrontée au pire épisode de feux de forêts qu'elle ait connue en vingt ans, et l'Espagne compte parmi les pays les plus durement touchés.

Sur la seule semaine écoulée, plus de 115.000 hectares sont partis en fumée. Le Portugal voisin lutte aussi contre des incendies très étendus.

"Il s'agit d'une situation d'incendie que nous n'avons pas connue depuis 20 ans", a déclaré la ministre de la Défense Margarita Robles sur radio espagnole Cadena SER. "Les incendies présentent des caractéristiques particulières en raison du changement climatique et de cette énorme vague de chaleur."

Margarita Robles a ajouté qu'une épaisse fumée gênait le travail des hélicoptères et avions anti-incendie.

L'armée espagnole a déployé 1.900 soldats pour renforcer les pompiers.

Dans la région de Galice, dans le Nord-Ouest du pays, plusieurs incendies ont convergé pour ne plus former qu'un immense brasier, forçant la fermeture des services autoroutiers et ferroviaires qui desservent la région, ainsi que d'une partie du chemin de Compostelle, emprunté par des milliers de pèlerins et randonneurs durant l'été.

Les autorités de la région de Castille et Léon ont fermé le chemin dans la zone située entre les villes d'Astorga et de Ponferrada, distantes d'environ 50 km, et ont demandé aux marcheurs de "ne pas mettre leur vie en danger".

Un pompier a perdu la vie lorsque son camion s'est écrasé sur un sentier forestier près du village d'Espinoso de Compludo. Quatre pompiers sont morts depuis le début des incendies.

Selon des données du ministère de l'Intérieur, depuis juin 27 personnes ont été arrêtés et 92 font l'objet d'une enquête pour incendie criminel présumé.

Selon Margarita Robles, la situation ne devrait pas s'améliorer avant la baisse des températures, qui ont atteint 45 degrés, attendue lundi soir ou mardi.

