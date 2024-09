Espagne: le gouvernement relève sa prévision de croissance à 2,7% pour 2024

Carlos Cuerpo à Madrid, en Espagne, le 29 décembre 2023. ( POOL / ANDRES BALLESTEROS )

Le gouvernement espagnol va relever sa prévision de croissance à 2,7% pour 2024, contre 2,4% attendus jusqu'à présent, grâce aux bons résultats enregistrés par l'économie ibérique ces derniers mois, a annoncé lundi le ministre de l'Economie Carlos Cuerpo.

Cette révision à la hausse, qui sera entérinée mardi en Conseil des ministres, est la deuxième en moins de trois mois, le gouvernement ayant déjà relevé début juillet sa prévision de 2% à 2,4%. Elle confirme le dynamisme de l'économie espagnole, à rebours de la plupart des pays de la zone euro.

Le nouveau chiffre de l'exécutif est "en ligne" avec ce que prévoient "la quasi-totalité des analystes nationaux et internationaux", qui ont eux-même revu à la hausse leurs hypothèses au cours des dernières semaines, a expliqué M. Cuerpo sur la chaîne de télévision Telecinco.

Cette nouvelle révision était largement attendue au vu du dynamisme économique de l'Espagne, qui profite à plein depuis plusieurs semestres de la reprise du tourisme après la pandémie de Covid-19 et des fonds du plan de relance européen "Next Generation".

"L'économie espagnole a progressé plus que prévu", mais aussi "de manière plus équilibrée et plus responsable. Nous avons plus de revenu par habitant, moins de dettes et plus d'emplois", relève ainsi M. Cuerpo dans un entretien lundi au quotidien économique Expansion.

Selon l'Institut national des statistiques (INE), qui a révisé mercredi de 2,5 à 2,7% le chiffre de la croissance espagnole pour 2023, la hausse du produit intérieur brut (PIB) a ainsi atteint 0,8% aux premier comme au deuxième trimestre dans le pays.

Et selon la Banque d'Espagne, elle devrait être de 0,6% au troisième trimestre - l'institution pariant sur une hausse du PIB de 2,8% pour l'ensemble de 2024, grâce à "l'augmentation de la population via les flux migratoires" et à la "solidité de la demande extérieure", portée par le tourisme.

Selon l'organisation patronale Exceltur, l'Espagne devrait accueillir 90 millions de touristes étrangers cette année, contre 85,1 millions l'an dernier. Les recettes générées par le tourisme devraient dépasser pour la première fois la barre des 200 milliards d'euros.

Ce "dynamisme extraordinaire" s'accompagne d'un "processus de diversification géographique et saisonnière", permettant de mieux répartir les retombées économiques du tourisme sur le territoire et dans le temps, a insisté la banque centrale espagnole dans une note publiée mardi dernier.

Le dynamisme économique de l'Espagne tranche avec la situation à laquelle sont confrontés nombre de ses partenaires européens, comme l'Allemagne, où l'activité reste atone. Selon la Banque centrale européenne (BCE), la croissance devrait ainsi plafonner à 0,8% cette année dans la zone euro.