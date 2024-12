Espagne: le gouvernement présente des mesures pour lutter contre les délocalisations

( AFP / OSCAR DEL POZO )

Le gouvernement de gauche espagnol a présenté mardi un projet de loi destiné notamment à mieux lutter contre les délocalisations dans le secteur industriel, en particulier de la part des entreprises qui ont reçu des aides publiques.

Ce "projet de loi sur l'industrie et l'autonomie stratégique", approuvé en Conseil des ministres, prévoit d'obliger "toute entreprise souhaitant mettre fin à son activité industrielle" en Espagne à "l'annoncer au gouvernement au moins neuf mois avant", selon l'exécutif.

Dans le cas où ces entreprises auraient "bénéficié d'aides publiques de plus de 3 millions d'euros", elles devront par ailleurs "les rembourser" si elles "réduisent leur production de plus de 65% ou leurs effectifs de 500 personnes ou plus", précise le gouvernement dans un communiqué.

L'objectif est de "protéger" le tissu industriel espagnol, avec "des mesures de restitution des aides publiques une fois que toutes les voies de dialogue avec les entreprises ont été épuisées", a expliqué lors d'une conférence de presse le ministre de l'Industrie Jordi Hereu.

Ce dispositif était réclamé notamment par le parti d'extrême gauche Sumar, allié des socialistes au sein du gouvernement Sánchez. Avec cette mesure, "nous allons freiner les délocalisations, et protéger l'emploi et le futur de notre pays", s'est réjoui ce parti sur les réseaux sociaux.

Ce projet de loi doit désormais être adopté au Congrès des députés, où le gouvernement ne dispose pas de majorité sans le soutien de plusieurs formations régionalistes, dont certaines, comme le parti indépendantiste catalan Junts, sont réputées proches du monde de l'entreprise.

L'économie espagnole, la quatrième le plus importante de la zone euro, est largement tournée vers les services, notamment vers le secteur du tourisme. Mais le pays dispose malgré tout de puissantes filières industrielles, notamment dans l'automobile et l'énergie.