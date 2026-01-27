Espagne: le chômage passe en-dessous de la barre des 10% au 4e trimestre 2025 (officiel)

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse dans le cadre de la réunion du Conseil européen des 27 dirigeants de l'UE à Bruxelles, le 23 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le chômage en Espagne est passé sous la barre des 10% au quatrième trimestre 2025 en s'établissant à 9,93%, selon les derniers chiffres publiés mardi par l'Institut national des statistiques.

"Pour la première fois depuis 2008, le chômage passe sous la barre des 10%.L'Espagne s'approche des 22,5 millions de personnes ayant un emploi, un nouveau record historique", s'est réjoui le Premier ministre, Pedro Sánchez, sur le réseau social X.

Au total 2,47 millions de personnes sont sans emploi (2,47 millions) dans le pays.

Parmi les nouveaux emplois figurent une part plus importante d'étrangers que d'Espagnols (52.500 contre 23.700), une proportion non négligeable alors que l'Espagne s'apprête à régulariser un demi-million de sans-papiers pour soutenir son économie.

Le taux de chômage en Espagne, qui avait bondi durant la pandémie de Covid-19, a nettement reflué ces dernières années grâce au rebond impressionnant de l'activité touristique.

Depuis un an, le nombre de personnes en activité a ainsi progressé jusqu'à atteindre 22,4 millions selon l'INE, dans un contexte de forte croissance économique, stimulée par la hausse de l'immigration et la consommation.

La Banque d'Espagne prévoyait que le taux de chômage ne passe pas sous la barre symbolique des 10% avant 2027.

Malgré cette embellie, le taux de chômage espagnol reste toujours le plus élevé de l'Union européenne et des pays de l'OCDE.