Espagne: la région de Valence en alerte rouge pour de fortes pluies (agence météorologique)

Des débris bordent la rivière à côté de maisons endommagées à Chiva, dans la région de Valence, le 7 mars 2025, après les inondations dévastatrices d'octobre 2024 ( AFP / Jose Jordan )

La région de Valence, dans l'est de l'Espagne, a été placée en alerte rouge pour de fortes pluies, a annoncé l'agence météorologique qui met en garde contre un "danger extraordinaire" et redoute des inondations, onze mois après celles du 29 octobre 2024 qui avaient fait 235 morts.

"Danger extraordinaire dans les provinces de Tarragone, Castellón et Valence pour l'après-midi et la soirée de dimanche, ainsi que lundi", a mis en garde l'agence météorologique nationale Aemet sur le réseau social X, évoquant de possibles "inondations et crues soudaines des cours d'eau".

Le Premier ministre Pedro Sanchez lui-même a appelé à la plus grande vigilance sur le même réseau, invitant la population à suivre les conseils de la Protection civile et des services d'urgence.

Les écoles et collèges resteront fermés dans la ville de Valence lundi, annoncé la mairie qui a également décrété la fermeture des bibliothèques municipales, parcs, jardins, marchés et cimetières pour la journée.

En milieu d'après-midi, les habitants de la côte ont tous reçu un message d'alerte demandant une "vigilance maximale au vu des alertes météo, dont le début est prévu à partir de 20H00 le 28/09/25 (dimanche) sur le littoral nord de Castellón et à 04H00 du matin le 29/09/25 (lundi) sur le littoral de Valence", indiquent les services d'urgence.

Les inondations d'octobre 2024 avaient été provoquées par des pluies extrêmement abondantes, conséquence d'une goutte froide (dépression isolée à haute altitude, assez fréquente en automne sur la côte méditerranéenne espagnole) dont les effets sont renforcés par le changement climatique et l'importante urbanisation des zones touchées.

La catastrophe avait suscité la colère des sinistrés, qui avaient critiqué la gestion de l'alerte et des secours, sur fond de polémique entre le gouvernement central de gauche et les autorités régionales de droite sur les compétences des uns et des autres dans ces domaines.

Depuis, des manifestations réunissent régulièrement des habitants qui reprochent à l'exécutif régional de ne pas les avoir prévenus suffisamment à l'avance du danger des pluies torrentielles.