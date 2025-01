Espagne: la production industrielle en recul au mois de novembre

La production industrielle espagnole s'est inscrite en recul au mois de novembre, après deux mois de hausse, en raison notamment de mauvais résultats dans les secteurs automobile, agroalimentaire et énergétique, a annoncé vendredi l'Institut national de la statistique (INE).

( AFP / JOSEP LAGO )

D'après les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de l'INE, la production industrielle s'est repliée de 0,8% sur un mois en novembre, soit sa plus forte baisse sur un mois depuis mars. Sur un an, elle est également en baisse, de 0,4%.

Cette évolution s'explique notamment par une dynamique plus faible dans les filières de production de véhicules à moteur (-10,2% en données brutes sur un an), de fabrication de produits métalliques (-7,3%), de production agroalimentaire (-3,5%) ou de l'énergie (-3,4%).

En données corrigées des variations saisonnières et calendaires, en novembre, seul le secteur des biens de consommation durable s'est inscrit en hausse sur un mois (+1,4%), les biens d'équipement (-1,8%) et l'énergie (-1,5%) enregistrant les plus fortes baisses.

Cette baisse de la production espagnole survient dans un contexte pourtant porteur pour la quatrième économie de la zone euro, largement tournée vers les services mais qui dispose de puissantes filières industrielles, notamment dans les secteurs automobile et énergétique.

Au troisième trimestre 2024, l'économie espagnole est restée dynamique avec une croissance de 0,8%, portée par une consommation des ménages soutenue et de fortes exportations, selon l'Institut national des statistiques (INE).

Pour l'ensemble de l'année, la Banque d'Espagne a revu à la mi-décembre sa prévision de croissance du produit industriel brut à 3,1%.

Le gouvernement s'attend de son côté à une croissance annuelle de 2,7% cette année. Cette prévision, qui n'a pas été révisée depuis les inondations meurtrières de fin octobre dans le sud-est du pays, est inférieure à celles de la plupart des organismes économiques, dont l'OCDE, qui s'attend à 2,9%, et la Commission européenne, qui parie sur 3%.