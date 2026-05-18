Espagne-En recul en Andalousie, les conservateurs auront besoin de l'extrême droite pour gouverner

par Graham Keeley

Le Parti populaire (PP), parti conservateur, a remporté les élections de dimanche en Andalousie mais a perdu sa majorité absolue au Parlement régional, selon les résultats définitifs publiés lundi, ce qui l'oblige à former une alliance avec le parti d'extrême droite Vox pour gouverner.

Le scrutin dans la région méridionale, la plus peuplée d'Espagne, constituait un test avant les élections générales prévues en 2027.

La droite espère évincer le président du gouvernement socialiste Pedro Sanchez et mettre un terme à la domination de la gauche, au pouvoir depuis 2020.

Le PP remporte 53 sièges, contre 58 en 2022. La majorité absolue est de 55 sièges au Parlement d'Andalousie, qui compte au total 109 élus.

Les socialistes enregistrent le pire résultat de leur histoire dans cet ancien fief : ils comptent désormais 28 élus après avoir perdu deux sièges. Vox en obtient 15, contre 14 lors des dernières élections.

Le parti régionaliste de gauche Adelante Andalucía s'arroge huit sièges, contre deux il y a quatre ans, tandis que l’alliance de gauche Por Andalucía conserve ses cinq sièges.

"Nous avions dit que ce serait compliqué. Nous avons échoué", a déclaré le chef régional du PP, Juanma Moreno, qui avait fait campagne en promettant un gouvernement modéré sans Vox.

Le PP a déjà conclu des accords de coalition avec Vox dans les régions d’Estrémadure et d’Aragon et devrait en faire de même en Castille-et-León dans les semaines à venir.

La candidate socialiste Maria Jesus Montero – qui occupait jusqu’à présent le poste de ministre du Budget et de première vice-présidente de Pedro Sanchez – s’est engagée à ce que le parti tire les enseignements de ce désaveu.

Gouvernée par les socialistes jusqu'en 2018, l'Andalousie a ensuite basculé à droite à la faveur d'un accord sans précédent entre le PP et Vox. Cet accord avait été rompu en 2022 lorsque les conservateurs avaient obtenu la majorité absolue au Parlement.

(Par Graham Keeley, Victoria Waldersee et David Latona; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)