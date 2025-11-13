Espagne: Démantèlement d'un trafic de mineurs vers la France

La police espagnole démantèle un réseau accusé de trafic de mineurs vers la France

La police espagnole a annoncé jeudi le démantèlement d'un réseau criminel international accusé de trafic de mineurs des Canaries vers la France avec l'arrestation de onze suspects lors d'une vaste opération à Lanzarote, Madrid et Las Palmas (Grande Canarie).

"Quatre des suspects ont été placés en détention provisoire pour des accusations liées au crime organisé, à la falsification de documents et à la pornographie infantile", précise la police dans un communiqué.

L'enquête a débuté après la disparition de 14 mineurs dans des centres d'hébergement des îles Canaries entre fin 2024 et mi-2025.

La police a déclaré que le groupe criminel utilisait des itinéraires et des contacts au Maroc, en Côte d'Ivoire et en Espagne pour déplacer les enfants et leur fournir de faux documents pour leur transfert en France.

Deux domiciles ont été perquisitionnés à Lanzarote, où les agents ont saisi des documents, des appareils électroniques et de l'argent liquide.

La police est toujours à la recherche des mineurs disparus et poursuit ses investigations sur les ramifications internationales du groupe.

(Jesus Calero, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Sophie Louet)