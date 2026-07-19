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Espagne-Argentine : la fin de l’odyssée
information fournie par So Foot 19/07/2026 à 01:46

Espagne-Argentine : la fin de l’odyssée

Espagne-Argentine : la fin de l’odyssée

Espagne-Argentine, équipe de possession contre équipe à réaction, Lamine Yamal-Lionel Messi... Le 104e et dernier match de cette Coupe du monde oppose les deux meilleures équipes de la compétition, deux philosophies de jeu et deux générations prêtes à se disputer le trophée suprême. Que le spectacle commence, et vite.

Elle est là, devant nos yeux, nos âmes, prête à envahir nos cœurs pendant 90 minutes et plus si affinités : la finale de la Coupe du monde 2026 arrive enfin. Tant sur le terrain qu’en dehors, ce fut long, parfois laborieux, même odieux à certains moments mais au bout de ces 103 premiers matchs de ce Mondial à 48 équipes, le plus beau reste à venir : un Espagne-Argentine au MetLife Stadium d’East Rutherford (dans l’agglo de New York) ce dimanche à 21 heures.

Ce 19 juillet était coché sur nos calendriers, comme le mariage d’un ami, l’anniversaire d’une mère, ou le concert d’un chanteur. Pour la première fois depuis 2014, ce sera sans les Bleus, sans le game changer Kylian Mbappé. On n’y mettra donc pas autant d’espoirs, autant d’attentes, autant de cœur, autant de larmes. Néanmoins, l’absence de la France ne doit pas nous empêcher d’apprécier à sa juste valeur ce match qui, quoi qu’il arrive, marquera l’histoire.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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