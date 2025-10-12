 Aller au contenu principal
Espagne: 17 interpellations après des violences entre pro et anti-Franco
information fournie par AFP 12/10/2025 à 17:11

Des partisans de La Phalange (extrême droite) affrontent des contre-manifestants antifascistes (à droite) lors d'un rassemblement appelé par la Phalange pour l'unité de l'Espagne et marquant la fête nationale espagnole à Vitoria le 12 octobre 2025. ( AFP / ANDER GILLENEA )

La police espagnole a annoncé dimanche avoir interpellé 17 personnes dans la ville de Vitoria (nord), après des violences entre partisans et opposants de l'ancien dictateur Franco, à l'occasion de la fête nationale.

Ces violences surviennent à quelques semaines du 50e anniversaire du décès de celui qui a dirigé la pays d'une main de fer entre 1939 et 1975.

Les autorités ont annoncé avoir interpellé 17 personnes soupçonnées de "trouble à l'ordre public".

Une vingtaine de policiers ont subi de "légères contusions" et les manifestants blessés ont été pris en charge sur place par du personnel médical, indique la police dans un communiqué.

La Phalange, parti fasciste qui se réclame de l'héritage de la Phalange espagnole fondée en 1933 et pilier du régime franquiste, a tenu dimanche un rassemblement dans le Pays basque, communauté autonome du nord du pays.

Le parti est venu affirmer sa défense de "l'unité de l'Espagne" à l'occasion de la fête nationale, dans une région berceau historique d'un mouvement séparatiste.

Des partisans de la Phalange se rassemblent lors d'un rassemblement appelé par le groupe d'extrême droite pour l'unité de l'Espagne et marquant la fête nationale espagnole à Vitoria le 12 octobre 2025. ( AFP / ANDER GILLENEA )

Des dizaines de militants se sont rassemblés sur une place centrale de Vitoria, faisant des saluts fascistes et brandissant des drapeaux espagnols, avant que des contre-manifestants encagoulés n'apparaissent, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les groupes rivaux se sont mutuellement jeté du mobilier urbain, des chaises, ont incendié des déchets et échangé des tirs de mortiers, avant de subir les charges de la police.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Fermer

