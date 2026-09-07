Eruption volcanique en Indonésie : réouverture de plusieurs aéroports

Photo aérienne, prise le 6 septembre 2026 et diffusée le 7 septembre 2026 par le Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques, montrant le volcan Anak Krakatau en éruption, dans province de Lampung, en Indonésie ( Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques / Handout )

Cinq aéroports dont celui de Jakarta, le principal d'Indonésie, ont rouvert mardi, après deux jours de fermeture en raison des retombées de cendres dégagées par une éruption volcanique, a annoncé le ministère des Transports.

Le ministère a déclaré sur Instagram que les quatre autres aéroports étaient situés à proximité de la capitale ou sur l'île de Java.

Au total, huit aéroports ont suspendu leurs activités ce week-end après la détection de cendres dans leur espace aérien,

L'un d'eux, de petite taille, situé dans le sud de Sumatra, est à nouveau opérationnel depuis lundi matin.

Des voyageurs bloqués par l'annulation des vols due à l'éruption du volcan Anak Krakatau, attendent au terminal de l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang, le 6 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / Syarief Akbar )

Ainsi, seuls deux des huit aéroports initialement concernés restent fermés.

Ces réouvertures ont pu avoir lieu car les effets de l'éruption de l'Anak Krakatau, qui signifie "enfant du Krakatau" (ou "du Krakatoa"), s'atténuent.

Ce volcan est entré en activité samedi, avec une coulée de lave et des détonations audibles à plusieurs centaines de kilomètres. De nouvelles éruptions ont été enregistrées dimanche et d'autres sont redoutées, selon l'agence de volcanologie.

Un gigantesque défi

Au total, près de 3.000 vols ont connu des perturbations et plus plus de 340.000 passagers ont été bloqués, a précisé le ministère des Transports.

La liaison internationale la plus touchée est celle reliant Jakarta à Singapour, a-t-il précisé.

Un voyageur à l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang après l'éruption du volcan Anak Krakatoa consulte le tableau des départs pour connaître le statut des vols, le 6 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / Syarief Akbar )

Les compagnies aériennes sont désormais confrontées à la tâche gigantesque de les faire tous embarquer et de les acheminer vers leur destination prévue, après des jours de chaos dans les aéroports.

Le gouvernement indonésien avait assoupli les règles relatives aux permis de séjour pour les passagers étrangers dépassant la durée de séjour autorisée en raison d'annulations de vols.

A l'aéroport de Jakarta, Michel Miegge, un touriste italien qui a terminé ses vacances avec sa petite amie, cherchait lundi à rentrer en Europe pour reprendre le travail mardi.

"Je ne pense pas que ce soit possible pour l'instant. Nous avons trouvé un hôtel à proximité mais nous avons vu que beaucoup d'établissements affichaient complet", a témoigné auprès de l'AFP cet ingénieur informatique de 32 ans.

Danger pour les moteurs d'avion

Situé dans le détroit séparant les îles de Java et de Sumatra, à 150 km de Jakarta, l'Anak Krakatau connaît une activité sporadique depuis son émergence au début du siècle dernier, au sein de la caldeira formée à la suite l'éruption de 1883 du Krakatau (alors nommé Krakatoa).

Des voyageurs bloqués à l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang font la queue pour demander le remboursement de leurs billets après l'annulation de vols réguliers due à l'éruption du volcan Anak Krakatoa, le 6 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / ABIMANYU )

Cette catastrophe a été l'une des plus meurtrières et des plus destructrices de l'histoire, avec un bilan évalué à 35.000 morts.

"La menace liée à une éruption provient de l'éjection de roches incandescentes accompagnée d'importantes retombées de cendres. Un autre risque potentiel découle des coulées de lave si l'éruption reprend et se poursuit", a expliqué l'agence de volcanologie indonésienne.

Les cendres sont dangereuses pour les moteurs des avions.

L'Indonésie, un vaste archipel, est située sur la ceinture de feu du Pacifique où la rencontre de plaques continentales engendre une intense activité volcanique et sismique.