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Eruption volcanique en Indonésie: des dizaines de milliers de voyageurs bloqués
information fournie par AFP 07/09/2026 à 08:03
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Photo aérienne, prise le 6 septembre 2026 et diffusée le 7 septembre 2026 par le Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques, montrant le volcan Anak Krakatau en éruption, dans province de Lampung, en Indonésie ( Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques / Handout )

Photo aérienne, prise le 6 septembre 2026 et diffusée le 7 septembre 2026 par le Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques, montrant le volcan Anak Krakatau en éruption, dans province de Lampung, en Indonésie ( Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques / Handout )

Le principal aéroport international de Jakarta et trois autres ont étendu leur fermeture jusqu'à lundi soir à la suite d'une éruption volcanique en Indonésie, empêchant des dizaines de milliers de voyageurs de rejoindre leur destination.

Le volcan Anak Krakatau, qui signifie "enfant du Krakatau", est entré en éruption samedi, avec une coulée de lave et des détonations audibles à plusieurs centaines de kilomètres. De nouvelles éruptions ont été enregistrées dimanche et d'autres sont redoutées, a indiqué l'agence de volcanologie.

Conséquence: le trafic aérien a été suspendu dimanche dans huit aéroports indonésiens, et cette mesure a été prolongée jusqu'à lundi soir pour au moins quatre d'entre eux dont le principal desservant la capitale.

"En lien avec l'augmentation de l'activité éruptive du mont Anak Krakatau, les vols dans plusieurs aéroports sont suspendus", a fait savoir lundi matin l'entreprise Angkasa Pura, gestionnaire de l'aéroport international Soekarno-Hatta, sur les réseaux sociaux.

Rien que pour la matinée de lundi, 243 vols intérieurs et internationaux ont déjà été annulés ou retardés, affectant près de 30.000 passagers, a précisé la direction de l'aéroport.

Des voyageurs bloqués par l'annulation des vols due à l'éruption du volcan Anak Krakatau, attendent au terminal de l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang, le 6 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / Syarief Akbar )

Des voyageurs bloqués par l'annulation des vols due à l'éruption du volcan Anak Krakatau, attendent au terminal de l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang, le 6 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / Syarief Akbar )

Au total en Indonésie, plus de 270.000 passagers ont été affectés depuis samedi par des vols annulés, retardés ou déroutés, selon un communiqué du ministère des Transports lundi.

Michel Miegge, un touriste italien qui vient de passer des vacances avec sa petite amie en Indonésie, cherche à rentrer en Europe pour reprendre le travail mardi.

"Je ne pense pas que ce soit possible pour l'instant. Nous avons trouvé un hôtel à proximité, mais nous avons vu que beaucoup d'établissements affichaient complet. Heureusement, nous en avons réservé un hier soir, mais la situation est difficile", a témoigné auprès de l'AFP cet ingénieur informatique de 32 ans.

"Nous n'avons aucune nouvelle de la compagnie aérienne. Nous ne savons pas si nous allons rester une journée de plus à Jakarta ou trouver un autre vol", a-t-il ajouté.

Cendres

Situé dans le détroit séparant les îles de Java et de Sumatra, à 150 km de Jakarta, le volcan Anak Krakatau connaît une activité sporadique depuis son émergence au début du siècle dernier, au sein de la caldeira formée à la suite de son éruption de 1883 (alors nommé Krakatoa).

Des voyageurs bloqués à l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang font la queue pour demander le remboursement de leurs billets après l'annulation de vols réguliers due à l'éruption du volcan Anak Krakatoa, le 6 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / ABIMANYU )

Des voyageurs bloqués à l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang font la queue pour demander le remboursement de leurs billets après l'annulation de vols réguliers due à l'éruption du volcan Anak Krakatoa, le 6 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / ABIMANYU )

Cette catastrophe a été l'une des plus meurtrières et des plus destructrices de l'histoire, avec un bilan estimé à 35.000 morts.

"La menace liée à une éruption provient de l'éjection de roches incandescentes accompagnée d'importantes retombées de cendres. Un autre risque potentiel découle des coulées de lave si l'éruption reprend et se poursuit", a indiqué l'agence de volcanologie indonésienne.

Les cendres sont dangereuses pour les moteurs des avions.

"J'ai de la chance"

La liaison internationale la plus touchée est celle reliant Jakarta à Singapour, selon le ministère des Transports.

Un voyageur à l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang après l'éruption du volcan Anak Krakatoa consulte le tableau des départs pour connaître le statut des vols, le 6 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / Syarief Akbar )

Un voyageur à l'aéroport Soekarno-Hatta de Tangerang après l'éruption du volcan Anak Krakatoa consulte le tableau des départs pour connaître le statut des vols, le 6 septembre 2026 en Indonésie ( AFP / Syarief Akbar )

Plusieurs aéroports dans des villes comme Semarang et Surabaya ont été préparés comme "alternatives pour l'atterrissage", a déclaré dimanche le ministre des Transports, Dudy Purwagandhi.

Parmi les nombreux passagers bloqués dans la Cité-Etat, Baldwin Jehanno, chocolatier français qui réside à Jakarta, en déplacement professionnel à Singapour pour la Conférence internationale sur le cacao.

"Mon vol sur la compagnie Pelita Air prévu ce lundi a été annulé et reporté à... jeudi, c'est très tard", a-t-il indiqué, joint au téléphone par l'AFP. "Je suis hébergé chez de la famille, donc ça va, j'ai de la chance".

L'Indonésie, vaste archipel d'Asie du Sud-Est, est située sur la ceinture de feu du Pacifique où la rencontre de plaques continentales engendre une intense activité volcanique et sismique.

Un tsunami survenu en 2018, provoqué par l'effondrement de certaines parties du même Anak Krakatau, avait fait 429 morts et entraîné le déplacement de milliers d'habitants.

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