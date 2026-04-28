 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ermedin Demirović tient parole : 800 litres de bière pour tout le stade de Stuttgart
information fournie par So Foot 28/04/2026 à 17:41

Ermedin Demirović tient parole : 800 litres de bière pour tout le stade de Stuttgart

Ermedin Demirović tient parole : 800 litres de bière pour tout le stade de Stuttgart

La bonne vieille tournée du patron ! Ermedin Demirović, l’attaquant du VfB Stuttgart, avait lancé une promesse avant le barrage entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie : « J’offre une bière à tout le stade de Stuttgart si on se qualifie pour le Mondial. » Pio Esposito et Bryan Cristante ont raté leurs tirs au but chez les Italiens, la Bosnie a décroché son billet, et le Bosnien s’est retrouvé face à ses responsabilités et à une ardoise qui doit être bien salée.

Beste Laune und ein eingelöstes Versprechen beim „weiß-roten Frühlingsfest“ Am Montagabend füllte sich das Festzelt „Beim BENZ – Das Hofbräu Zelt“ auf dem Stuttgarter Frühlingsfest einmal mehr mit zahlreichen VfB Fans – auch dank der „Einladung“ von Ermedin Demirovic. Mehr zum… pic.twitter.com/WA6WTJLBTq…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Toulouse va changer d'entraîneur
    Toulouse va changer d'entraîneur
    information fournie par So Foot 29.04.2026 11:34 

    Le début d’une nouvelle ère. La fin de saison approche et certains clubs préparent déjà celle à venir. C’est le cas notamment de Toulouse ; le club de la ville rose annonce la fin de sa collaboration avec Carles Martínez Novell . « Au terme de la saison sportive, ... Lire la suite

  • La suspension du permis de conduire en cas d'usage du téléphone au volant, instaurée dans les Landes, puis suivie dans deux autres départements, va être également déployée en Charente-Maritime ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )
    Suspension du permis pour téléphone au volant: un nouveau département va sanctionner
    information fournie par AFP 29.04.2026 11:22 

    La suspension du permis de conduire en cas d'usage du téléphone au volant, instaurée à l'automne dans les Landes, puis suivie dans deux autres départements, va être également déployée vendredi en Charente-Maritime, selon la préfecture. A partir du 1er mai, "toute ... Lire la suite

  • Une météo très menaçante attendue pour le match Atlético-Arsenal
    Une météo très menaçante attendue pour le match Atlético-Arsenal
    information fournie par So Foot 29.04.2026 11:10 

    Ce mercredi soir, les cars des deux équipes pourraient être caillassés par… des grêlons. Alors que l’Atlético de Madrid reçoit ce mercredi Arsenal en demi-finales allers de Ligue des champions, la météo madrilène pourrait avoir son impact sur le jeu . En effet, ... Lire la suite

  • Pep Guardiola a snobé le match entre le PSG et le Bayern
    Pep Guardiola a snobé le match entre le PSG et le Bayern
    information fournie par So Foot 29.04.2026 10:59 

    Non, le football ne s’arrête pas à la Ligue des champions. Alors que tous les regards étaient rivés sur le combat entre le Paris Saint-Germain et le Bayern (5-4), Pep Guardiola, lui, était en plein kif à l’Edgeley Park pour assister à la rencontre entre Stockport, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank