Ermedin Demirović tient parole : 800 litres de bière pour tout le stade de Stuttgart

La bonne vieille tournée du patron ! Ermedin Demirović, l’attaquant du VfB Stuttgart, avait lancé une promesse avant le barrage entre la Bosnie-Herzégovine et l’Italie : « J’offre une bière à tout le stade de Stuttgart si on se qualifie pour le Mondial. » Pio Esposito et Bryan Cristante ont raté leurs tirs au but chez les Italiens, la Bosnie a décroché son billet, et le Bosnien s’est retrouvé face à ses responsabilités et à une ardoise qui doit être bien salée.

Beste Laune und ein eingelöstes Versprechen beim „weiß-roten Frühlingsfest“ Am Montagabend füllte sich das Festzelt „Beim BENZ – Das Hofbräu Zelt“ auf dem Stuttgarter Frühlingsfest einmal mehr mit zahlreichen VfB Fans – auch dank der „Einladung“ von Ermedin Demirovic. Mehr zum… pic.twitter.com/WA6WTJLBTq…

EM pour SOFOOT.com