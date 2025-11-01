 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Erling Haaland se fait remonter les bretelles par les autorités sanitaires britanniques
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 15:46

Erling Haaland se fait remonter les bretelles par les autorités sanitaires britanniques

Erling Haaland se fait remonter les bretelles par les autorités sanitaires britanniques

Après le cœur de bœuf.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube personnelle et au cours de laquelle il présentait sa routine quotidienne, Erling Haaland est notamment revenu sur son régime alimentaire. Outre son amour pour la viande, le Norvégien a également insisté sur les vertus du lait cru , lui qui en boit deux verres par jour. Une promotion qui n’a pas vraiment été du goût de l’autorité sanitaire et alimentaire britannique (FSA) , précisant que le lait cru « pouvait contenir des bactéries nocives, à même de provoquer des intoxications alimentaires » en particulier chez les personnes au système immunitaire fragile, soit les personnes âgées (65 ans et plus), les femmes enceintes, et les enfants.…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Canadien Félix Auger-Aliassime retourne le service du Kazakhstanais Alexander Bublik lors de la demi-finale du Masters 1000 de Paris, le 1er novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Masters 1000 de Paris: Auger-Aliassime en finale après avoir dompté Bublik
    information fournie par AFP 01.11.2025 16:50 

    Le Canadien Félix Auger-Aliassime, en forme ascendante, s'est qualifié samedi à Paris pour sa deuxième finale en Masters 1000 et n'est plus qu'à un match d'assurer sa place au Masters de Turin (9-16 novembre). Vainqueur 7-6 (7/3), 6-4 du Kazakhstanais Alexander ... Lire la suite

  • Ligue 2 : Dunkerque et Grenoble font chuter Reims et Amiens
    Ligue 2 : Dunkerque et Grenoble font chuter Reims et Amiens
    information fournie par So Foot 01.11.2025 16:18 

    Qui a dit que le milieu de tableau de Ligue 2 n’avait pas de spectacle à offrir ? Au stade Auguste Delaune, Reims s’est cassé les dents sur une solide équipe de Dunkerque (2-3) . Les Rémois avaient pourtant pensé avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la ... Lire la suite

  • Portugal : Le fils de Cristiano Ronaldo marque pour la première fois en sélection
    Portugal : Le fils de Cristiano Ronaldo marque pour la première fois en sélection
    information fournie par So Foot 01.11.2025 15:10 

    A-t-il poussé le fils de Gonçalo Ramos sur le banc ? Convoqué pour la première fois en équipe du Portugal, catégorie des moins de 16 ans , Cristiano Ronaldo Junior (Al Nassr) n’a pas tardé à briller. Opposé au Pays de Galles lors du tournoi amical des Football ... Lire la suite

  • Après la disparition de son chien, Aaron Ramsey n'a plus de club
    Après la disparition de son chien, Aaron Ramsey n'a plus de club
    information fournie par So Foot 01.11.2025 14:53 

    Vous savez quelle excuse trouver lorsque vous voudrez démissionner. La fin du mois d’octobre a été particulièrement mouvementée pour Aaron Ramsey. Arrivé l’été dernier au Mexique, du côtés des Pumas de Mexico, le milieu de terrain gallois a en effet récemment perdu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank