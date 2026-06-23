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Erling Haaland connaît le vainqueur de la Coupe du monde
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 10:11

Erling Haaland connaît le vainqueur de la Coupe du monde

Erling Haaland connaît le vainqueur de la Coupe du monde

« Je m’en bats les couilles » . Pas besoin de parler anglais, ni norvégien pour comprendre où voulait en venir Erling Braut Haaland à l’issue du match Norvège-Sénégal (3-2). Interrogé par la Fox concernant le duel France-Norvège, attendu pour la dernière journée de ce groupe I (afin d’en déterminer le leader), Haaland n’a pas vraiment caché son désintérêt pour les performances des Bleus : « Honnêtement, maintenant que l’on est qualifiés, je m’en fiche un peu. Je m’en fiche aussi de leurs résultats. Ils nous battront certainement et gagneront le tournoi. »

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