Erik ten Hag a la cote chez les lanternes rouges
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 15:37

Erik ten Hag a la cote chez les lanternes rouges

Erik ten Hag a la cote chez les lanternes rouges

Avoir le choix reste un luxe.

L’Ajax Amsterdam a signé ce mercredi soir sa quatrième défaite en autant de rencontres en Ligue des champions face à Galatasaray (0-3). Quatorze buts encaissés, un petit inscrit, une dernière place en C1 et une quatrième position en championnat, réduisant à la fois les espoirs du titre qui échappe au club depuis trois saisons et l’avenir de John Heintinga sur le banc du club.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
