Éric Zemmour lâché par son éditeur Albin Michel

Qui publiera le prochain livre d'Éric Zemmour ? À moins d'un an d'une présidentielle dans laquelle il semble de plus en plus impliqué, l'éditorialiste vedette de la chaîne CNews s'est déclaré « perturbé » ce lundi dans l'émission Face à l'info, car lâché par son éditeur historique Albin Michel chez qui il a publié cinq ouvrages en dix ans. L'écrivain-journaliste-éditorialiste devrait publier demain mardi un communiqué de presse rédigé en ces termes : « Albin Michel rompt unilatéralement sa relation commerciale avec Eric Zemmour au mépris du contrat qui les lie. Albin Michel vient de décider jeter aux orties ses engagements envers Eric Zemmour. Le chroniqueur vedette de CNews est pourtant depuis 10 ans l'un des auteurs phares les plus rentables de l'éditeur parisien. Juste à l'entrée de la grande torpeur de l'été, le moment ne pouvait pas être mieux choisit pour torpiller le livre très attendu qu'Eric Zemmour devait faire paraitre à la rentrée de Septembre. »

Cette décision de l'éditeur est radicalement opposée avec elle qu'il adoptait il y a quelques mois quand, dans un entretien à Valeurs actuelles, Lise Boëll, directrice éditoriale « non-fiction » d'Albin Michel, parlait en ces termes du prochain livre d'Éric Zemmour : « Ce sera un ouvrage extrêmement puissant, je n'ai pas peur d'affirmer qu'il connaîtra le même succès d'édition que le Suicide français ». Paru en octobre 2014,

