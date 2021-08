Éric Zemmour candidat en 2022 ? « Vous n'avez plus beaucoup à attendre. »

« Mon essai n'est pas un livre-programme. Je pose les problèmes de notre société et j'y réponds en expliquant ce que j'aimerais faire. » Éric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle 2022 ? Absolument pas. Pas encore, du moins. Peut-être même jamais... En tout cas, à celles et ceux qui, comme le journaliste de Nice-Matin et Var-Matin à qui il s'est confié mercredi 4 août, voient dans ce genre de phrases un quelconque programme présidentiel, le polémiste rétorque, catégorique : « Non, je vous assure ! »

Mais, malgré son insistance, l'éditorialiste star de CNews semble s'amuser du flou et des rumeurs qui circulent sur cette éventuelle candidature. Et botte en touche, joueur : « On verra à la rentrée, vous n'avez plus beaucoup à attendre. »

Éric Zemmour « flatté » des soutiens reçus

Car au final peu de choses semblent désormais l'empêcher de se lancer dans la course à l'Élysée, outre une véritable ambition personnelle peut-être. Quand le quotidien régional lui pose d'ailleurs la question, il se concentre sur le côté pratique d'une candidature : « des éléments matériels », comme « les 500 signatures requises, les moyens financiers », seraient ses seuls obstacles. Plutôt de faux obstacles, à l'en croire. « J'ai beaucoup d'amis », glisse-t-il dans un sourire.

Présidentielle : l'offensive Zemmour

Éric Zemmour

... Lire la suite sur LePoint.fr