Éric Roy, joueur sans couronne

Aujourd’hui salué pour ses résultats incroyables avec le Stade brestois, Éric Roy a connu une solide carrière de joueur entre 1988 et 2004. Sans jamais être récompensé. Et même parfois en jouant d’une sacrée malchance.

Ce 13 mai 2024 est une date symbolique, mais si importante dans la vie d’Éric Roy. Ce soir-là, aux Trophées UNFP, le coach du Stade brestois remporte un sacre, celui de meilleur entraîneur de Ligue 1. Le premier trophée de sa vie chez les pros. Comme une revanche sur un passé de joueur où, question récompenses, il n’a jamais vraiment été verni.

Les moins de 20 ans ne le savent peut-être pas, mais, oui, l’entraîneur qui a emmené le SB29 défier le Barça et qui va bientôt affronter le Real Madrid a été joueur. Seize ans de carrière, sept clubs différents, trois pays. Avec un début et une fin chez lui, à Nice. Après avoir débuté avec le Cavigal de la cité azuréenne, celui qui jouait encore attaquant et milieu offensif à 18 ans est repéré par le Gym lors d’un tournoi local où Roy et ses potes battent l’OGCN aux tirs au but. Le fils de Serge Roy, ancien international (1 sélection dans les années 1960), débute en pro à 21 ans, en 1988. Ses coéquipiers de l’époque ? Daniel Bravo, Tony Kurbos, Jules Bocandé ou René Marsiglia. Et il va très vite connaître ce qu’il qualifiera plus tard de plus forte émotion de sa carrière.…

Tous propos recueillis par TC, sauf ceux d’Éric Roy.

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com