Équateur-L'ancien président Abdala Bucaram condamné dans une affaire de corruption liée au COVID-19

(Répétition du titre)

par Alexandra Valencia

L'ancien président équatorien, Abdala Bucaram, a été condamné mercredi à neuf ans et quatre mois d'emprisonnement pour son implication dans une organisation criminelle qui s'est livrée à la vente frauduleuse de matériel médical pendant la pandémie de COVID-19.

Âgé de 74 ans, Abdala Bucaram, élu en août 1996 puis déstitué en février 1997, pourrait purger sa peine en résidence surveillée en raison de son âge, conformément à la législation du pays.

L'un de ses fils, Jacobo Bucaram, a également été condamné à la même peine dans le cadre de cette affaire.

"Les prévenus ont mis en place une structure criminelle organisée qui, de manière répétée et concertée, a commis des infractions", a déclaré le parquet dans un communiqué concernant le jugement.

Ses avocats n'ont pas commenté le verdict, mais l'ancien chef d'État pourrait encore faire appel de cette condamnation.

Au total, quatre personnes ont été accusées par le parquet général d'avoir tiré des avantages financiers en négociant l'achat d'environ 21.000 tests rapides de dépistage du COVID-19 et d'autres fournitures médicales entre mars et août 2020, à un moment où l'Équateur était l'un des pays de la région les plus touchés par la pandémie.

Parmi les autres accusés, un ancien agent de la circulation a été condamné à treize ans et quatre mois d'emprisonnement, tandis qu'un citoyen israélien a bénéficié d'une peine réduite à deux ans et huit mois en raison de sa coopération au cours du procès.

Abdala Bucaram a suivi l'audience par vidéoconférence depuis un hôpital de la ville côtière de Guayaquil, où il est hospitalisé pour des problèmes cardiaques.

(Alexandra Valencia, version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)