Epargne : année 2023 passable pour l'assurance vie

( AFP / INA FASSBENDER )

Le coup de mou de l'assurance vie en 2023 contraste avec le succès du Livret A ainsi que des autres produits d'épargne réglementée (Livret de développement durable et solidaire, Livret d'épargne populaire) et des comptes à terme.

La comparaison est rude face à des produits d'épargne concurrents aux taux plus attractifs, tels que le Livret A. En 2023, l'assurance vie a fait moins bien que les deux années précédentes.

Les cotisations (sommes versées sur les contrats) ont excédé les prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) de 2,4 milliards d'euros entre janvier et décembre 2023, affirme ce vendredi 2 février la fédération France Assureurs. C'est six fois moins que les 14,3 milliards d'euros de 2022 et dix fois moins que les 23,7 milliards d'euros de 2021. Ce coup de mou contraste avec le succès du Livret A, qui a attiré plus de 28 milliards d'euros nets sur l'ensemble de l'année dernière, mais aussi avec celui des autres produits d'épargne réglementée (Livret de développement durable et solidaire, Livret d'épargne populaire) et des comptes à terme.

Le directeur général de la fédération professionnelle, Franck Le Vallois, préfère avancer d'autres raisons. "Le niveau de l'inflation, toujours élevé, a pu conduire les épargnants à puiser dans leur épargne", expose-t-il, "tout simplement pour faire face à l'augmentation du coût de la vie". La hausse des taux de crédit a pu également "conduire celles et ceux qui font un achat immobilier à recourir un peu moins à l'emprunt bancaire et davantage à mobiliser leurs finances personnelles, pour avoir un apport plus important", a-t-il continué, lors d'une conférence de presse téléphonique.

Encours record

Le solde net de l'assurance vie cache par ailleurs une réalité contrastée selon les supports. D'un côté, les unités de comptes (UC), investissements plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs, ont enregistré une collecte nette positive de 30 milliards d'euros l'an dernier. Les épargnants s'intéressent de plus en plus aux UC, encouragés par les assureurs qui font plus que s'y retrouver en frais. De l'autre, les fonds euros, garantis en capital, ont continué leur lente hémorragie, se dégarnissant de 27,6 milliards d'euros. Ces derniers sont en première ligne face au Livret A, rémunéré à 3%.

L'encours des produits d'assurance vie a par ailleurs atteint un niveau record à fin décembre, à 1.923 milliards d'euros. Le mois de décembre seul, objet de la publication de ce vendredi et présenté par Franck Le Vallois comme un "round d'observation" avant les annonces de taux des fonds euros en début d'année, n'est cependant pas très encourageant. Les retraits ont en effet excédé les dépôts de 0,9 milliard d'euros sur le dernier mois de l'année 2023.

- PER peinard -

La fédération des assureurs a également mis en avant le succès des plans d'épargne retraite (PER) avec 1,12 million de nouveaux assurés l'an dernier. Le PER est un produit "tunnel", qui s'envisage sur le long terme. Les versements sont libres mais ne seront pas récupérables avant l'âge de la retraite, sauf cas exceptionnels comme l'achat d'une résidence principale ou des "accidents de la vie" bien définis : invalidité, surendettement, expiration des droits d'assurance chômage... A l'heure de la retraite, deux options sont possibles : une sortie en capital, véritable innovation de ce produit par rapport à ses ancêtres PERP et contrats Madelin, mais fortement taxée, ou une sortie étalée dans le temps, en rente.

La gestion des PER est en grande majorité déléguée aux assureurs. Le blocage des fonds sur le très long terme et la part importante d'investissements davantage soumis aux aléas des marchés, aussi générateurs de commissions, fait de ce produit une manne pour ces derniers.

Quelque 18 millions de personnes disposent d'une assurance vie, avec un capital moyen d'environ 100.000 euros par souscripteur, souvent investi dans plusieurs contrats.