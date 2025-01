Enzo Sternal et l'OM, l'impuissance face à l'impatience

Confronté une nouvelle fois à la volonté d'un jeune issu de son centre de formation d'obtenir du temps de jeu très vite, très jeune, l'OM risque de voir partir l'une de ses pépites, Enzo Sternal. Un phénomène récurrent dans la cité phocéenne, qui pose toujours autant question et qui a poussé Roberto De Zerbi à mettre les choses au clair.

À Marseille, l’impatience n’est pas l’apanage des tribunes. Si les entraîneurs ou joueurs tombés sous les huées et la pression du Vélodrome se comptent sur les doigts des deux mains et des deux pieds, les jeunes pousses parties trop tôt commencent à s’accumuler elles aussi. Cette fois, voilà qu’Enzo Sternal, 17 printemps (il en aura 18 le 28 mai), fait du boudin, mécontent de ses 22 minutes cumulées en deux matchs cette saison. Prolongé cet été jusqu’en 2027, il ne devrait pas faire de vieux os dans les Bouches-du-Rhône. On l’annonce fortement à Anderlecht, alors que Roberto De Zerbi n’a pas manqué de le remettre à sa place en conférence de presse.

Le temps n’a pas le temps pour le temps

« Je pense que Jonathan Rowe et Luis Henrique sont plus prêts que lui. » Ce sont avec ces termes que le technicien marseillais a choisi de justifier le manque de temps de jeu du jeune Sternal. Une façon claire, concise et relativement ferme d’expliquer les choses, qui devrait logiquement suffire à un joueur de 17 ans pour comprendre pourquoi il ne joue pas plus que ça en équipe première. Sauf que voilà, nous sommes en 2025, et ne pas jouer à tous les matchs lorsqu’on a l’étiquette de grand espoir du football est vécu comme un affront et, parfois, comme une raison légitime de réclamer un départ. Un problème que le coach italien ne comprend pas vraiment, à raison : « Les jeunes doivent avoir la patience de grandir, mûrir, progresser et attendre leur tour. Moi, je pense que je suis un des entraîneurs en Europe qui a fait jouer le plus de jeunes, donc vraiment, je ne me concentre pas sur les noms, mais sur les résultats. Quand ils le mériteront, ils joueront. »…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com