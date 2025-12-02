Enzo Fernandez assure que la polémique sur les chants racistes l'a rapproché de ses coéquipiers
Lui aussi a des copains noirs.
C’est une polémique qui avait terni l’été doré de l’Argentine. En juillet 2024, l’Albiceleste est championne de la Copa América, mais Enzo Fernandez publie sur ses réseaux une vidéo de lui et ses coéquipiers argentins en train d’ entonner des chants racistes, à l’encontre de l’équipe nationale française , qu’ils avaient battue en finale de Coupe du monde en 2022.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
