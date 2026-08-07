"Envoyer un signal pour construire ici" : Washington taxe le silicium polycristallin, critique pour les puces et le solaire

"Nous imposons un prix plancher afin que les Chinois ne puissent pas casser les prix", s'est félicité le président américain.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 6 août 2026. ( AFP / JIM WATSON )

Donald Trump a signé jeudi 6 août un décret imposant des droits de douane sur le silicium polycristallin et ses dérivés. La production de ce matériau utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs et de panneaux solaires. Des menées dont la Chine est la première visée, de l'aveu même du président américain.

Le décret prévoit la mise en place d' une surtaxe de 15% sur les produits contenant du silicium polycristallin et un prix plancher sur le matériau et les produits en contenant, à 21 dollars le kilo de silicium et par exemple 22 cents par watt pour les cellules solaires. Ces mesures doivent entrer en vigueur début décembre, 120 jours après la signature du décret.

Le gouvernement américain avait lancé il y a un an une enquête en se basant sur une loi de 1962 qui lui permet de protéger un secteur d'activité s'il estime que celui-ci représente un risque pour la sécurité nationale . Le président américain s'est appuyé sur le même texte pour imposer des droits de douane sur tout un tas de secteurs allant de l'acier et l'aluminium au cuivre en passant par le bois de construction.

Présent dans le Bureau ovale lors de la présentation du décret, le secrétaire général de la Maison Blanche Will Scharf a expliqué que l'objectif était de "relocaliser des capacités industrielles et notre approvisionnement en produits essentiels , ainsi que protéger l'industrie américaine d'acteurs étrangers dangereux".

90% de la production située en Chine

Si des semi-conducteurs et des panneaux solaires sont bien fabriqués aux États-Unis, "nous avons également besoin d'amener la chaîne d'approvisionnement" sur le sol national, a pour sa part jugé le ministre du Commerce, Howard Lutnick. "Nous mettons en place des droits de douane afin d'envoyer un signal pour construire ici. Notre industrie en la matière est trop restreinte", a-t-il ajouté.

Le président américain n'a lui pas caché que l'industrie chinoise en la matière était la première visée : "Nous imposons un prix (plancher) afin que les Chinois ne puissent pas casser les prix."

La Chine représentait plus de 90% de la production de silicium polycristallin dans le monde en 2024, selon le cabinet spécialisé Thunder Said Energy.

Une part non négligeable proviendrait de la région du Xinjiang, où Pékin est accusé d'avoir interné plus d'un million de membres de la minorité musulmane Ouïghour ces dernières années, des accusations rejetées par la Chine.

Selon le gouvernement américain, la part de marché des États-Unis dans la fabrication de silicium polycristallin est passé de 50% en 2005 à moins de 2% en 2024.

Ces nouveaux droits de douane viennent s'ajouter à ceux déjà existants, de 15% au total pour les produits provenant de l'Union européenne ou le Japon, notamment, et 10% pour ceux issus du Royaume-Uni, respectant ainsi les accords signés avec ces différents pays ou territoires.