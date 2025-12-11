Entretien USA-Ukraine après la présentation d'une version révisée du plan de paix

(Actualisé avec entretien entre Ukrainiens et Américains)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré jeudi avoir discuté d'éventuelles garanties de sécurité pour l'Ukraine avec de hauts responsables américains et annoncé que Kyiv avait présenté à Washington une version révisée de plan de paix visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie.

Volodimir Zelensky s'est notamment entretenu, lors d'une visioconférence, avec le secrétaire d'Etat Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et l'envoyé spécial de la Maison blanche Steve Witkoff.

Le président ukrainien a déclaré dans un communiqué que Kyiv devait savoir de quelle façon ses partenaires réagiraient si la Russie lançait une nouvelle attaque contre l'Ukraine après la conclusion d'un accord de paix.

Il a également dit que Kyiv et Washington étaient convenus de poursuivre les discussions pour parvenir à un "accord clair" sur les garanties de sécurité.

Volodimir Zelensky a annoncé auparavant que l'Ukraine avait présenté une version révisée d'un plan de paix, en 20 points, qui prévoit des garanties de sécurité et un accord portant sur la reconstruction de l'Ukraine.

Il a dit aux journalistes que les Etats-Unis avaient émis l'idée de mettre en place une "zone économique spéciale" dans la partie du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, d'où les troupes ukrainiennes se retireraient.

Toute concession territoriale devra néanmoins être soumise à un référendum, a dit le dirigeant ukrainien.

(Yuliia Dysa et Dan Peleschuk; version française Camille Raynaud)