Entretien Trump-Poutine, des idées proposées sur l'Iran selon le Kremlin

(Actualisé tout du long avec Trump, précisions)

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu mercredi par téléphone avec son homologue américain Donald Trump, auquel il a soumis des idées pour résoudre le différend entre les Etats-Unis et l'Iran à propos du nucléaire, a rapporté un conseiller du Kremlin.

Donald Trump a confirmé par la suite avoir discuté avec Vladimir Poutine, déclarant aux journalistes que ce dernier voulait "aider" à propos de l'Iran. Le chef de la Maison blanche, qui a décrit cette conversation comme "très bonne", a dit avoir répondu qu'il préférait que le président russe "s'implique pour mettre fin à la guerre avec l'Ukraine".

Selon le conseiller du Kremlin, Vladimir Poutine a proposé un cessez-le-feu temporaire avec l'Ukraine, le mois prochain, pour marquer l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une trêve similaire, de trois jours, avait été annoncée l'an dernier par Moscou, mais pas acceptée par Kyiv.

Youri Ouchakov a indiqué que l'entretien téléphonique, au ton "amical", a duré plus d'une heure et demie.

Il s'agit de la première discussion entre Vladimir Poutine et Donald Trump rendue publique depuis le 9 mars, soit alors neuf jours après le début de la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël en Iran.

Youri Ouchakov n'a pas précisé quelles propositions le président russe a effectué pour l'Iran. Moscou a proposé par le passé de stocker l'uranium enrichi dont dispose Téhéran.

Le conseiller du Kremlin a rapporté par ailleurs que Donald Trump a dit durant l'entretien penser qu'un accord de paix était proche pour l'Ukraine.

Pour sa part, le président américain a déclaré aux journalistes avoir proposé "un petit cessez-le-feu" entre la Russie et l'Ukraine. "Je pense que (Poutine) pourrait le faire", a-t-il ajouté.

(Vladimir Soldatkin à Moscou, Trevor Hunnicut à Washington; version française Jean Terzian)