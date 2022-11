Entreprises "les plus admirées" des Français : Decathlon et Peugeot sont encore dans le trio de tête

( AFP / YASIN AKGUL )

Le trio de tête des entreprises "les plus admirées" des Français est formé par l'entreprise d'articles de sport Decathlon, le constructeur automobile Peugeot et le distributeur E. Leclerc, selon un sondage publié dans le JDD.

Tout comme les deux années précédentes, l'entreprise d'articles de sport et le constructeur automobile occupent les première et deuxième places. Quant au distributeur E. Lelerc, il se place toujours en troisième position après avoir ravi cette troisième marche du podium à EDF en 2020.

Six critères ont été retenus pour évaluer 77 entreprises, pour la plupart françaises : utilité au quotidien, impact sur l'économie française, l'envie d'y travailler, innovation, responsabilité environnementale, capacité à donner une bonne image de la France.

Decathlon et Yves Rocher plebiscités par les femmes

Parmi celles qui se distinguent, les magasins Grand Frais atteignent la 24e place, soit onze de mieux que l'an dernier, et la plateforme de covoiturage Blablacar arrive en 26e position avec une progression de 16 places. Le groupe de luxe Louis Vuitton recule en revanche de 14 places, au 47e rang.

Sur le podium des entreprises plébiscitées par les femmes figure Decathlon, suivie de Yves Rocher et de E. Leclerc alors que, chez les hommes, Peugeot coiffe Decathlon sur le fil, Airbus se hissant sur la troisième marche du podium.

* L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 3.011 personnes représentatif de la population française de plus de 18 ans, par questionnaire auto-administré en ligne du 21 au 28 septembre 2022. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas.