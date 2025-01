« Entreprises et État : une alliance vitale face aux défis sociaux et environnementaux »

Sondage après sondage, les Français appellent de leurs vœux un engagement des entreprises pour une société plus durable et plus inclusive. Ils attendent de nous, entreprises, d'être des moteurs et des acteurs sociétaux, de démultiplier nos impacts positifs. En 2024, ils étaient 85 % à réclamer que les entreprises s'engagent (source BVA Xsight Stratégies). Et ils ont raison !

Nous sommes nombreux à leur donner raison et à souhaiter être au rendez-vous de leurs légitimes attentes. 90 % des dirigeants d'entreprise considèrent que l'engagement social est un sujet incontournable et 82 % ont déjà mis en place des pratiques sociales et environnementales (source Baromètre 2024 « Les entreprises s'engagent »). Et ne nous y trompons pas, nos engagements font avancer la société mais ils font également avancer nos entreprises. Elles gagnent en responsabilité, en attractivité et en fidélisation des collaborateurs. Elles sont plus solides, plus performantes.

Face aux turbulences nationales et internationales, rien n'est plus certain que le besoin impérieux de continuer. Continuer à s'engager pour une société qui unit et non désunit, qui donne ses chances à tous, qui respecte bien davantage la planète. Mais les défis que nous devons relever – inclusion, décarbonation, attractivité des territoires – ne peuvent être relevés seuls. Les entreprises, notamment les TPE/PME, sont inquiètes face aux multiples transformations de