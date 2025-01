Entre la Saudi Pro League et la Ligue 1, c’est qui le plus fort ?

C’est une petite musique entonnée par ses stars qui sont aussi des ambassadeurs, à savoir Cristiano Ronaldo et Neymar : la Saudi Pro League, ce serait plus fort que la Ligue 1. Mais alors, le championnat saoudien a-t-il vraiment un meilleur niveau que le nôtre ?

Ce n’est pas encore une tradition, mais ça pourrait presque le devenir. Chaque année, Cristiano Ronaldo coche la date de la cérémonie des Globe Soccer Awards, qui se tient à Dubaï depuis sa création en 2010, pour s’adonner à l’un de ses loisirs favoris : ramasser des récompenses individuelles dont tout le monde se fout (meilleur joueur de l’année du Moyen-Orient, meilleur buteur de tous les temps, etc.). Ces deux dernières années, la star portugaise a profité de ses speechs pour taper sur la Ligue 1, au point d’énerver très fort Adil Rami.

Le 27 décembre, il a donc récidivé après un premier tacle douze mois plus tôt. « La Saudi Pro League est-elle meilleure que la L1 ? Facile, bien sûr. Je ne dis pas ça parce que je joue là-bas, je me fiche de ce que les gens disent , a déroulé CR7. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés, transpirer… Tout ce qu’il y a en France, c’est le PSG. Ils ont les meilleurs joueurs. Les autres sont finis, c’est un fait. Je ne sais pas pourquoi les gens sont surpris. » Un avis timidement partagé quelques jours plus tard par Neymar, lui aussi ambassadeur à peine déguisé du football saoudien depuis sa signature à Al-Hilal, assurant dans un entretien donné à CNN que « le niveau de la Saudi Pro League augmente et, de ce que je vois, c’est meilleur que la Ligue 1, qui a aussi des aspects positifs. J’y ai joué, donc je connais le sujet. » Alors, sérieusement, lequel des deux championnats est le plus fort ?…

Tous propos recueillis par CG et HG, sauf mentions

Par Clément Gavard et Hugo Geraldo pour SOFOOT.com