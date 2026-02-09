Enseignante poignardée à Sanary: son état "s'améliore un petit peu", selon Geffray

Le ministre de l'Education Edouard Geffray le 28 janvier 2026 à l'Assemblée nationale, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

L'état de l'enseignante poignardée mardi dernier par un élève à Sanary-sur-Mer (Var) "s'améliore un petit peu", a affirmé lundi sur RTL le ministre de l'Education Edouard Geffray.

"Aux dernières nouvelles, sa situation s'améliore un petit peu", a dit le ministre interrogé sur RTL. "Il faut attendre en réalité une semaine pour être sûr. On croise les doigts jusqu'à demain soir. Si demain soir, son état est resté identique, on aura de bonnes raisons d'espérer son rétablissement rapide", a-t-il ajouté.

Cette professeure d'arts plastiques a été poignardée lors d'une pause en classe par un élève de 14 ans.

Cet élève de 3e a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi après avoir reconnu les faits et expliqué avoir "voulu se venger" après plusieurs incidents relevés par l'enseignante. Celui-ci avait pris un couteau le matin dans sa cuisine avec l'intention de la "planter" car il avait "trop de haine" envers l'enseignante la jugeant "injuste avec lui".

Edouard Geffray va réunir ce lundi à 14H00 en "visio" tous les recteurs d'académie pour s'assurer que "toutes les mesures de sécurisation des établissements peuvent être prises".

"Il y a un tabou absolu, c'est qu'on ne touche jamais un professeur", a-t-il affirmé, appelant à un "sursaut collectif".

"On ne peut pas tout demander à l'école", a-t-il encore dit, demandant "aux parents de parler à leurs enfants, de leur dire qu'on ne part pas de chez soi le matin avec un couteau".