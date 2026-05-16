Le pape se rendra en France du 25 au 28 septembre

Le pape Léon XIV salue la foule lors d'une visite à Naples, le 8 mai 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape Léon XIV effectuera une visite d'Etat en France du 25 au 28 septembre, la première d'un souverain pontife dans l'Hexagone depuis 18 ans, et visitera notamment Paris.

Le pape américain se rendra notamment à Paris pour visiter le siège de l'Unesco, a indiqué samedi le Vatican dans un communiqué, sans préciser d'autres lieux.

Répondant à l'invitation du chef de l'État et des Autorités ecclésiastiques du pays, ainsi qu'à celle du directeur général de l'Unesco, le Saint-Père Léon XIV effectuera un voyage apostolique en France du 25 au 28 septembre 2026 où il visitera le siège de ladite Organisation", a précisé le Vatican.

Il s'agit d'une première depuis la visite de Benoît XVI en septembre 2008 : le pape François s'était rendu trois fois dans le pays, à Strasbourg, Marseille et en Corse, mais n'avait jamais accepté d'y effectuer une visite d'Etat officielle à dimension nationale.

"Nous nous réjouissons que Sa Sainteté le Pape Léon XIV ait confirmé son voyage en France", a réagi Emmanuel Macron sur X. "Cette visite en septembre prochain sera un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d’espérance pour tous", a souligné le président de la République.

Après l'Espagne en juin, cette visite confirme le retour du pape dans les pays européens à l'histoire étroitement liée au catholicisme et en voie de déchristianisation, illustrant la volonté de l'Eglise de dialoguer malgré des fractures grandissantes sur divers sujets éthiques et politiques.

- Une "grande responsabilité" -

Cette annonce fait suite à l'invitation du président de la conférence des évêques de France (CEF), le cardinal Jean-Marc Aveline, appuyée par le président Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Léon XIV au Vatican en avril.

"Léon XIV vient en France: c’est une grande joie, mais aussi une grande responsabilité", s'est réjoui samedi dans un communiqué Jean-Marc Aveline.

"Dans les échanges que j’ai eus avec le Pape depuis son élection, j’ai vite compris combien il était très intéressé par un tel voyage?. Ce que vit l’Église qui est en France, son dynamisme missionnaire mais aussi les défis qu’elle affronte, l’intéressent particulièrement", a poursuivi le cardinal.

Le programme précis du voyage et les modalités pratiques seront communiqués ultérieurement par le Saint-Siège, a précisé la CEF. Un comité de pilotage se met en place sous sa coordination.

Le 6 mai, la CEF avait émis un communiqué optimiste évoquant des préparatifs en bonne voie pour cette visite, avec des étapes à Paris et à Lourdes.

Léon XIV, francophile, capable de lire des discours en français mais moins à l'aise pour le parler, "a exprimé, à différentes occasions, la grande estime qu’il porte à notre pays et à son histoire spirituelle", avait alors souligné le cardinal Aveline.

Lourdes avait accueilli Jean-Paul II en 1983 et en 2004, puis Benoît XVI en 2008. A chaque fois, des centaines de milliers de personnes avaient fait le déplacement, selon le sanctuaire.