Énième prestation XXL pour Lionel Messi
Comme tous les week-ends, ou presque.
Lors de la vingtième journée de Major League Soccer, l’Inter Miami a facilement battu Atlanta United (4-0) et a vu Lionel Messi briller : l’Argentin a en effet marqué deux des quatre buts de son équipe , à savoir le premier (inscrit peu avant la mi-temps) et le dernier (planté en fin de match).…
FC pour SOFOOT.com
