Énergie : "Sans bouclier tarifaire", les prix doubleraient en 2023, selon Le Maire

Le ministre de l'Économie et des Finances a expliqué que l'augmentation des factures énergétiques pourrait représenter en moyenne 120 euros par ménage sans les aides du gouvernement. Il a assuré que des dispositifs seraient maintenus sur le long terme pour éviter que les prix explosent.

Bruno Le Maire à Paris, le 31 août 2022. ( AFP / Ludovic MARIN )

Dans une interview parue dans le quotidien les Echos , mercredi 1er septembre, Bruno Le Maire estime que "sans le bouclier tarifaire", l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité pourrait représenter en moyenne 120 euros par mois et par ménage en 202 3. "Sans le bouclier tarifaire, l'augmentation des tarifs du gaz et de l'électricité serait d'au moins 100 % l'année prochaine ! Soit une hausse de 120 euros en moyenne par mois et par ménage", assure le ministre de l’Économie.

"Il y aura une hausse des prix de l'énergie début 2023, mais elle sera contenue et raisonnable par rapport à ce scénario du pire", rappelle-t-il. Élisabeth Borne avait promis samedi que l'exécutif n'allait "pas laisser les prix de l'énergie exploser" pour les ménages tandis que le ministre de l’Économie avait assuré que la hausse de l'électricité et du gaz en 2023 serait "contenue".

Le prix de l'électricité en gros explose

Une fois terminé le bouclier tarifaire fin 2022, "nous garderons des dispositifs pour amortir les prix de l'énergie", alors que les prix ont explosé sur les marchés de gros , "et nous prendrons des dispositions spécifiques pour accompagner les plus fragiles", avait indiqué la Première ministre dans une entretien au Parisien/Aujourd'hui en France.

Indice des prix à la consommation (glissement annuel en %) de janvier 2017 à août 2022 ( AFP / )

Le tarif réglementé du gaz a été relevé à l'automne dernier mais est depuis gelé, tandis que celui de l'électricité a augmenté de 4 % en février. Sur le marché de gros, les prix ont explosé. Ceux de l'électricité pour 2023 ont battu la semaine passée un record pour la France, atteignant plus de 1.000 euros le mégawatt/heure (MWh) , contre environ 85 euros le MWh il y un an. Les prix du gaz ont aussi explosé en Europe, frôlant ces dernières semaines des records historiques (345 euros le MWh en séance).