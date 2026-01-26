Energie: reprise de la production d'un immense champ pétrolier au Kazakhstan

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

La production du principal champ pétrolier du Kazakhstan a progressivement repris lundi, a annoncé l'entreprise Tengizchevroil (TCO), plus d'une semaine après un incendie qui a mis à l'arrêt le site, faisant augmenter les prix du pétrole sur les marchés.

"Tengizchevroil confirme le redémarrage en toute sécurité de son réseau de distribution électrique et la reprise progressive de sa production de pétrole brut", a indiqué l'entreprise dans un communiqué transmis à l'AFP.

TCO, qui a produit en 2024 environ 220 millions de barils, "s'efforce d'augmenter graduellement les volumes de production en fonction de l'évolution de la situation" mais ne "fait aucun commentaire sur les détails de ses opérations".

Le 18 janvier, l'entreprise Tengizchevroil avait temporairement interrompu la production dans les champs de Tengiz et Korolev après des incendies dans des générateurs électriques, ce qui avait participé à une hausse des cours du pétrole sur les Bourses mondiales.

L'immense champ pétrolier de Tengiz, l'un des plus profonds au monde, représente environ un tiers de la production de pétrole de cette ex-république soviétique d'Asie centrale et est exploité par TCO, contributeur majeur au PIB kazakh.

Cette co-entreprise détenue à 50% par Chevron, à 25% par l'américain ExxonMobil, à 20% par la compagnie nationale kazakhe KazMunayGas et à 5% par le russe Loukoïl exploite ce champ situé près de la mer Caspienne.

Le secteur pétrolier kazakh est par ailleurs sous tension depuis plusieurs mois en raison des attaques ukrainiennes sur les infrastructures russes, dont dépend le Kazakhstan pour exporter ses hydrocarbures.