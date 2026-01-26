 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Energie: reprise de la production d'un immense champ pétrolier au Kazakhstan
information fournie par Boursorama avec AFP 26/01/2026 à 10:30

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

La production du principal champ pétrolier du Kazakhstan a progressivement repris lundi, a annoncé l'entreprise Tengizchevroil (TCO), plus d'une semaine après un incendie qui a mis à l'arrêt le site, faisant augmenter les prix du pétrole sur les marchés.

"Tengizchevroil confirme le redémarrage en toute sécurité de son réseau de distribution électrique et la reprise progressive de sa production de pétrole brut", a indiqué l'entreprise dans un communiqué transmis à l'AFP.

TCO, qui a produit en 2024 environ 220 millions de barils, "s'efforce d'augmenter graduellement les volumes de production en fonction de l'évolution de la situation" mais ne "fait aucun commentaire sur les détails de ses opérations".

Le 18 janvier, l'entreprise Tengizchevroil avait temporairement interrompu la production dans les champs de Tengiz et Korolev après des incendies dans des générateurs électriques, ce qui avait participé à une hausse des cours du pétrole sur les Bourses mondiales.

L'immense champ pétrolier de Tengiz, l'un des plus profonds au monde, représente environ un tiers de la production de pétrole de cette ex-république soviétique d'Asie centrale et est exploité par TCO, contributeur majeur au PIB kazakh.

Cette co-entreprise détenue à 50% par Chevron, à 25% par l'américain ExxonMobil, à 20% par la compagnie nationale kazakhe KazMunayGas et à 5% par le russe Loukoïl exploite ce champ situé près de la mer Caspienne.

Le secteur pétrolier kazakh est par ailleurs sous tension depuis plusieurs mois en raison des attaques ukrainiennes sur les infrastructures russes, dont dépend le Kazakhstan pour exporter ses hydrocarbures.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des passants sur la 6e avenue en pleine tempête de neige à New York le 25 janvier 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Une tempête hivernale majeure fait au moins 11 morts aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 26.01.2026 11:23 

    Un froid polaire persistait lundi sur une large partie des Etats-Unis où une tempête hivernale majeure a causé la mort d'au moins onze personnes, privant également plus d'un million de foyers d'électricité et clouant au sol des milliers d'avions. Les autorités ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.01.2026 11:18 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC : * MERCK MRK.N ... Lire la suite

  • Gregory Bovino, le 15 décembre 2025, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux Etats-Unis ( AFP / Matthew HATCHER )
    Greg Bovino, le symbole de la lutte menée par Trump contre l'immigration
    information fournie par AFP 26.01.2026 11:15 

    Il apparaît le visage découvert, quand les agents de la police anti-immigration ont le visage masqué. Greg Bovino, chef de la police des frontières américaine, est devenu le symbole de la lutte acharnée menée par Donald Trump contre les migrants clandestins. N'hésitant ... Lire la suite

  • Illustration des logos de xAI et Grok
    La Commission européenne va ouvrir une procédure contre Grok, selon le Handelsblatt
    information fournie par Reuters 26.01.2026 10:21 

    La Commission européenne va ‍ouvrir lundi une procédure contre Grok, le chatbot d'intelligence artificielle (IA) ‌générative du milliardaire Elon Musk, a révélé lundi le ​quotidien allemand Handelsblatt, citant trois ⁠hauts fonctionnaires européens. Des mesures ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank