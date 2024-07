Energie : le secteur appelle les députés à soutenir la transition énergétique, évoquant "un tournant crucial"

( AFP / THIBAUD MORITZ )

"Notre système énergétique et nos filières industrielles sont à un tournant crucial." Ce lundi 22 juillet, les grandes fédérations de l'énergie ont appelé les députés nouvellement installés à adopter la programmation énergétique de la France, en retard d'un an, et à oeuvrer à la stabilité nécessaire à l'essor de ce secteur en pleine transition.

"Elus de la Nation, vous aurez durant cette nouvelle mandature à engager la France dans une transition énergétique équitable et attractive", déclarent dans cette lettre ouverte Enerplan (solaire), la FEDENE (services énergie-environnement), France Renouvelables, France gaz, le Syndicat des énergies renouvelables, la SFEN (énergie nucléaire) et l’Union française de l’électricité (UFE). "Les stop and go sont préjudiciables à nos industries du temps long", soulignent-ils, relevant le "rôle clé" du Parlement "afin d’offrir aux acteurs industriels la stabilité dont ils ont besoin pour enclencher les investissements permettant de garantir la sécurité énergétique, une transition énergétique accessible à tous les citoyens, la compétitivité de nos entreprises et développer des emplois".

Le secteur réclame que soit mise en œuvre la programmation pluriannuelle fixant pour 2035 les grands objectifs par type d'énergie et la stratégie nationale bas carbone, feuille de route nationale pour lutter contre le changement climatique. Le gouvernement sortant, faute de majorité absolue à l'Assemblée, avait renoncé à en faire une loi, promettant un décret qui n'est jamais sorti. Les fédérations de l'énergie demandent aux députés élus le 7 juillet de reprendre les objectifs établis notamment après une concertation très large menée en 2023.

"Faire de cette transformation un vecteur de réindustrialisation du pays"

"Nous appelons à publier les documents programmatiques basés sur le consensus des différentes concertations menées depuis plusieurs mois, permettant de maintenir la compétitivité du mix énergétique, garantir la sécurité d’approvisionnement, décarboner les usages énergétiques et faire de cette transformation un vecteur de réindustrialisation du pays".

La stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique annoncée pour 2025 doit également être publiée, ajoutent les signataires, qui appellent aussi à conduire cette transition en veillant au pouvoir d’achat des Français. "Nous recommandons de réaliser la décarbonation des usages énergétiques afin de protéger les consommateurs de la volatilité des prix des énergies, de renforcer les dispositifs d’aides à destination des ménages modestes (chèque énergie, MaPrimeRénov’, soutien à la mobilité propre …), des collectivités, de mettre en œuvre des mesures permettant de mieux partager la valeur de la transition avec les territoires", précise la lettre.