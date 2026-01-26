 Aller au contenu principal
Endrick-Nwaneri : à la Ligue 1 d'en profiter
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 12:26

Endrick-Nwaneri : à la Ligue 1 d'en profiter

Endrick-Nwaneri : à la Ligue 1 d'en profiter

Brillantes sur les pelouses françaises ce week-end, les deux recrues hivernales Ethan Nwaneri (OM) et Endrick (OL) semblent déjà s'être parfaitement acclimatées à la Ligue 1. Si ces prêts secs peuvent frustrer les supporters (et encore...), il faut surtout voir les bénéfices qu'ils peuvent apporter aux joueurs, mais aussi aux clubs.

« Le match qu’il fait, c’est monstrueux. Il va nous apporter énormément. » Comme les supporters de l’Olympique lyonnais, le défenseur central rhodanien Moussa Niakhaté n’avait d’yeux que pour la recrue hivernale Endrick, après son premier triplé face à Metz ce dimanche (2-5). Il faut dire qu’en à peine trois matchs, l’ailier du Real Madrid a déjà considérablement changé le visage des Gones, qui peuvent désormais viser légitimement le top 4 et une qualification en Ligue des champions avec une telle arme offensive. Les supporters phocéens, eux, sont tombés sous le charme d’Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal et déjà buteur avec son nouveau club lors de la démonstration face à Lens samedi soir (3-1). Ces deux prêts secs viennent combler les manques des deux formations et donner du temps de jeu à des jeunes talents qu’aucun club de Ligue 1 ne pourrait s’offrir. Alors, autant en profiter.

La Ligue des talents venus d’ailleurs

Toujours empêtrées dans une situation économique délicate, les formations françaises du haut de tableau ont deux solutions pour se montrer compétitives : parier sur des joueurs expérimentés en fin de carrière, avec le risque que ces derniers soient plus facilement sujets aux pépins physiques ou n’apportent pas pleine satisfaction, ou opter pour des prêts secs de jeunes prospects, en manque de temps de jeu, qui ont tout à prouver pour gagner leur place chez les cadors européens. Le choix a vite été fait pour Lyon, qui avait été rétrogradé en Ligue 2 en juin dernier. « C’est un attaquant différent, décisif. J’avais déjà dit plusieurs fois qu’il nous manquait des initiatives, de la profondeur… Maintenant, avec lui, nous l’avons », a soufflé Paulo Fonseca, ravi d’avoir obtenu la seule pièce qui manquait à son puzzle.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
