Endrick devra patienter pour faire ses débuts avec l'OL

L’OL devra patienter pour déballer son cadeau de Noël.

Son nouveau joujou brésilien Endrick , arrivé officiellement dans le Rhône ce mardi depuis le Real Madrid dans le cadre d’un prêt sec d’une demie saison, ne pourra très probablement pas faire ses débuts avec Lyon le samedi 3 janvier prochain pour la reprise de la Ligue 1 . Ce jour-là, les Lyonnais ont pourtant un déplacement important à Monaco, mais devront très certainement se contenter de ce qu’ils avaient déjà en stock pour la pointe de leur attaque.…

TJ pour SOFOOT.com