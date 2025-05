Encore une distinction pour Mohamed Salah

Jamais deux sans trois.

Fondée en 1947, la Football Writers’ Association (FWA) regroupe des journalistes sportifs et des correspondants spécialisés dans la football anglais. Chaque année, l’association remet le trophée de footballeur de l’année du championnat anglais. Et pour la troisième fois (2018, 2022 et 2025), c’est Mohamed Salah qui remporte le prix. Il succède à Phil Foden et Erling Haaland. L’attaquant de Liverpool a conquis 90% des 900 votants et a été félicité par son club, avec lequel il vient de prolonger, sur X.…

VF pour SOFOOT.com