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Encore un trophée pour le PSG
information fournie par So Foot•22/05/2026 à 19:41
Encore un trophée pour le PSG
Paris Saint-Germain 3-2 Montpellier
Buts : Idder (12e) et Jangeal (40
e
et 90
e
+6 SP) pour le PSG // Vidal (18
e
) et Thiland-Hérard (22
e
) pour Montpellier
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