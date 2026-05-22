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Encore un trophée pour le PSG
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 19:41

Encore un trophée pour le PSG

Encore un trophée pour le PSG

Paris Saint-Germain 3-2 Montpellier

Buts : Idder (12e) et Jangeal (40 e et 90 e +6 SP) pour le PSG // Vidal (18 e ) et Thiland-Hérard (22 e ) pour Montpellier

Expulsion : Boly (64 e ) pour le PSG

TB pour SOFOOT.com

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