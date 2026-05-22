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Une surprise partout : Pierre Sage et Claude ont fait leurs choix pour la finale
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 20:22

Une surprise partout : Pierre Sage et Claude ont fait leurs choix pour la finale

Une surprise partout : Pierre Sage et Claude ont fait leurs choix pour la finale

Les 22 combattants sont connus. Le RC Lens se présente sûr de ses forces à l’approche de cette finale de Coupe de France face à l’OGC Nice . Privés de Samson Baidoo, à nouveau touché face au PSG, les Sang et Or font confiance à Kyllian Antonio pour compléter la ligne défensive aux côtés de Malang Sarr et Ismaëlo Ganiou. Mais la principale surprise vient de l’attaque, où Allan Saint-Maximin a été préféré à Wesley Saïd par Pierre Sage .

𝗛-𝟭 avant la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 de la @CoupeDeFranceCA 🔴🟡 Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour #RCLOGCN.#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/M9PJiGOt1U…

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